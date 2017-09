Aantal studenten in hogescholen blijft gelijk

Dat zijn er samen een kleine 20.000, zowat evenveel als vorig jaar, ook al is het aantal 18-jarigen gedaald. Vives en Howest bieden een waaier van opleidingen aan.

Dit academiejaar zijn enkele opleidingen die inspelen op maatschappelijke trends succesvol. Bij Howest is de gloednieuwe opleiding Netwerkeconomie er zo eentje. Door de digitale revolutie communiceren bedrijven en organisaties anders. Denk maar aan Uber, Airbnb maar ook aan deze app waarmee je handig een fiets kan huren. De opleiding netwerkeconomie speelt hierop in en biedt drie keuzetrajecten aan. Bij Vives zit de opleiding Wellbeïng en vitaliteitsmanagement in de lift. We leven langer en moeten langer werken. Deze opleiding belicht zowel het bedrijfseconomische als het sociale.