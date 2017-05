Aantal transmigranten bijna vertienvoudigd op twee jaar

Terwijl er in 2014 zo'n 300 transmigranten opgepakt werden in de haven van Zeebrugge, waren dat er vorig jaar al 2.979.

Dat is bijna een vertienvoudiging in twee jaar tijd, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ligt de verklaring bij het feit dat politie en privébewakers actiever zijn dan vroeger. De oppositie meent echter dat er meer aan de hand is. "Er zijn te weinig plaatsen in de gesloten terugkeercentra, waardoor de bevelen om het land te verlaten zonder gevolg blijven", aldus Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas. Een mening die gedeeld wordt door de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Extra plaatsen in terugkeercentra

Van de bijna 3.000 gearresteerden mochten er vorig jaar 625 beschikken, waren er 226 minderjarigen en kregen er meer dan 2.000 een bevel het land te verlaten. Slechts in drie procent van de gevallen belandde de gearresteerde in een terugkeercentrum. Op de laatste superministerraad werd beslist om het aantal plaatsen in de centra uit te breiden met 566, al zal het merendeel volgend jaar nog niet beschikbaar zijn. Toch maakt Francken zich sterk dat het aantal transitmigranten in 2017 al zal teruglopen. "Over heel België zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar 25 procent minder transit­migranten opgepakt dan vorig jaar."