Aantal vacatures stijgt spectaculair

Spijtig genoeg betekent dit dat de arbeidsmarktkrapte terug is van nooit weggeweest. Heel wat vacatures blijven open staan.

Het coronavirus heeft een hele grote impact gehad op onze economie het voorbije anderhalf jaar. Ondanks de tegenslagen, rechten onze West-Vlaamse ondernemingen de rug, zo blijkt uit de laatste cijfers. Dat blijkt onder meer uit de positieve cijfers over het aantal vacatures. In mei werden 12% meer vacatures ontvangen dan vorig jaar. Daarmee komt het aantal ontvangen vacatures terug op een niveau precorona, terwijl het aantal werkzoekenden nog nooit zo laag is geweest

Dat betekent dan ook dat de arbeidsmarktkrapte terug is en voor veel ondernemingen een rem op de groei zet. Het aantal vacatures eind mei - maar liefst 11.500 - is daar het bewijs van. Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: “De spanning op onze arbeidsmarkt is historisch laag. Het is dan ook broodnodig dat er structurele hervormingen worden doorgevoerd door zowel de Vlaamse als federale regering. Het is 5 over 12 voor onze ondernemingen. Het afsprakenkader tussen sociale partners over het IPA zal niet bijdragen aan die noodzakelijke stap voorwaarts”, aldus Bert Mons.

"Positief nieuws met een negatieve schaduw"

De tekorten vinden we terug in alle sectoren. In de industrie en bouw tekent zich een heel sterke stijging van het aantal vacatures af, zowel bij kleine als grote ondernemingen. We zien bovendien dat het diploma vaak niet belangrijk of doorslaggevend is. Ondernemingen plaatsen attitude meer en meer boven het juiste diploma.

Ook bij horeca en toerisme zien we terug een toenemend positivisme, maar daarmee is de storm nog niet voorbij. Heel wat ondernemingen hebben zwaar geleden door de coronacrisis en zullen nu voorzichtig terug de draad moeten oppikken. “Positief nieuws dus, met een negatieve schaduw. Er moet meer talent geactiveerd en aangetrokken worden, opdat onze West-Vlaamse ondernemingen kunnen blijven groeien. Hopelijk zullen de regeringen de zogenaamde relance van onze arbeidsmarkt goed aanpakken en de activering van het noodzakelijk talent versterken. We blijven het in elk geval met argusogen opvolgen”, besluit Bert Mons.