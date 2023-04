Het aantal verkeersongevallen in Waregem blijft dalen. Dat moet toch blijken uit cijfers van de politiezone MIRA. De eerste daling was in de coronacrisis, maar de daling zet zich ook daarna door, zegt de stad.

Er waren vorig jaar 403 ongevallen in Waregem. De daling was eigenlijk al ingezet in de coronacrisis, toen we met zijn allen meer thuis bleven. Maar vorig jaar ging de dalende trend dus wel door. De cijfers van de politiezone MIRA zijn die van dodelijke ongevallen en ongevallen met gewonden, schade of vluchtmisdrijf. Eén op vier ongevallen was met doden of gewonden, een derde minder dan in 2015.

"De dalende evolutie is een erkenning voor de grote inspanningen van de stad en de politiezone," zegt Waregem. Dat schrijft de daling van het aantal ongevallen toe aan de gevaarlijke punten die ze heeft aangepakt. "De politie heeft ook vaker gecontroleerd op snelheid, gebruik van gsm achter het stuur en drugs in het verkeer," staat te lezen in een persbericht.