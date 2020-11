Aantal verkeersslachtoffers in 2020 fors gedaald

Dankzij de coronabeperkingen is het aantal verkeersdoden tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ook het aantal gewonden daalde fors. Dat blijkt uit de veiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias.

In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er 30 doden gevallen op West-Vlaamse wegen. Dat zijn er twee minder dan dezelfde periode vorig jaar. Het aantal ongevallen met gewonden is sterker gedaald, met ruim 13% naar 2.791.

"Ook al vielen er beduidend minder slachtoffers in vergelijking met de voorgaande jaren, dan is het nog niet geplaatst om zich vrolijk te maken over deze cijfers. We weten dat 2020 door de coronacrisis nooit een referentiejaar kan worden en daarnaast mogen we niet blind blijven voor de dodelijke slachtoffers die tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar te betreuren vielen op Vlaamse wegen", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Van zodra het verkeer na de eerste lockdown terug toenam, ging het aantal ongevallen opnieuw de hoogte in.

Daarnaast baart het stijgend aantal fietsslachtoffers minister Peeters zorgen, "al weten we wel dat er aanzienlijk meer werd gefietst en de kans op meer fietsongevallen dan helaas ook groter wordt. Deze barometer leert ons dat we volop moeten blijven inzetten op de modal en mental shift en dat verkeersveiligheid ook de komende jaren hoog bovenaan de agenda zal moeten blijven staan om onze doelstellingen te realiseren. Zelfs tijdens verkeersarme periodes merken we dat de weg nog lang is, zeer lang."