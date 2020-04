Aantal werkzoekenden stijgt voor het eerst sinds 2015

Eind maart 2020 telt Vlaanderen 186.265 niet werkende werkzoekenden. Dat is een stijging van 1,3% of 2.437 meer dan een jaar geleden. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft duidelijk een impact op de arbeidsmarkt, al blijft de stijging van het aantal werkzoekenden voorlopig beperkt.”

Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering stijgt in maart 2020 met 2,1% ten opzichte van maart vorig jaar. Het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden zonder uitkering stijgt met 0,7%.

Stijging in West-Vlaanderen

Wat ook opvalt zijn de verschillen zijn tussen de Vlaamse provincies en gemeenten. In West-Vlaanderen en Limburg stijgt het aantal niet werkende werkzoekenden het sterkst ten opzichte van vorig jaar, met respectievelijk 4,7 en 2,5%. Vlaams-Brabant is de enige provincie waar de daling van de voorbije maanden zich verder zet, en dat met 0,7%.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Voor het eerst sinds lang zien we een stijging van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen. Dat hoeft in de huidige crisis niet te verwonderen. Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan ook een stevige impact hebben op de arbeidsmarkt, ook al gaat het nu maar om een lichte stijging. Met verschillende economische maatregelen staan we bedrijven en ondernemingen bij in deze moeilijke situatie. Het doel is om zoveel als mogelijk de economische schade en de impact op de arbeidsmarkt te beperken. We moeten voorkomen dat de stijging van de werkloosheid een structurele stijging wordt. We willen de werkzoekenden snel terug aan de slag krijgen. De komende maanden zal voor de arbeidsmarkt een grote uitdaging worden, voor de ondernemingen, voor de werknemers en voor de werkzoekenden.”