Aantal zelfdodingen in dalende lijn

Het aantal zelfdodingen is in Vlaanderen al een aantal jaren in dalende lijn. Ook de cijfers voor 2017 bevestigen die hoopvolle dalende trend. Deze daling is echter niet even groot in elke provincie.

Volgens cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) overleden in 2017 in Vlaanderen 978 personen door suïcide. Dat aantal ligt lager dan de jaren voordien. Zo ging het in 2015 nog over 1051 personen. Ook op lange termijn is er sprake van een daling. Er zijn echter wel duidelijk regionale verschillen merkbaar in het aantal sterftes door suïcide.

Minder sterke daling in West-Vlaanderen

Ook in onze provincie is een daling merkbaar de voorbije 17 jaar, maar die is minder sterk uitgesproken dan in de andere provincies. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie voert momenteel ook een grondige analyse uit van een onderzoek waarbij wordt gezocht naar mogelijke verklaringen van de provinciale verschillen.

Zelfmoordlijn

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.