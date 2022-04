Aantal zelfdodingen in onze gevangenissen twee keer hoger dan Europees gemiddelde

Minister van Justitie Vincent van Quickenborne dringt aan op meer investeren in geestelijke gezondheidszorg in onze gevangenissen. Daarmee reageert hij op een studie van de Raad van Europa.

Daar uit blijkt dat het suïcidecijfer in onze gevangenissen dubbel zo hoog is als het Europese gemiddelde.

In 2020 kwamen meer dan vijftien gevangenen per 100.000 inwoners in ons land om het leven door zelfdoding. Voor de gevangenis van Brugge waren er zes gevallen tussen 2016 en nu. In het rapport over de gevangenispopulatie van de Raad van Europa wordt onder meer verwezen naar de overpopulatie als één van de factoren. Momenteel zitten in Brugge 800 mensen opgesloten terwijl in die gevangenis maar 626 plaatsen zijn. Ook op het vlak vaan geestelijke gezondheidszorg worden de gevangenen in de steek gelaten.

Minister Van Quickenborne: “Om zelfdodingen tegen te gaan, is het op de eerste plaats nodig om te investeren in geestelijk gezondheidszorg. Dat kan ik niet alleen. Daarvoor reken ik ook op steun van de Vlaamse en de federale minister van volksgezondheid. Men moet meer investeren in geestelijke gezondheidszorg. Als iemand in de gevangenis een griep heeft, dan wordt hij verzorgd. En bij een mentaal probleem wordt er niet naar gekeken. We moeten zorgteams samenstellen met psychologen, psychiaters en opvoeders die gedetineerden op maat helpen met hun geestelijke problemen.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813. Je kan ook chatten via de website zelfmoord1813.be .