Aanval op agenten: verdachten blijven in de cel

De twee verdachten, die vrijdagnacht in Brugge twee agenten zouden hebben aangevallen, blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer vandaag beslist.

Vrijdagavond rond half twaalf reageerden twee agenten op een oproep over geluidsoverlast aan het Tempelhof in Brugge. Daar werden ze aangevallen door een aantal jongeren. Drie ervan worden aangehouden, een minderjarige van 17 en twee mannen van 22 jaar. De raadkamer heeft nu beslist dat die twee in cel moeten blijven.