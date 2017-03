Het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) coördineerde de reddingsactie. Door de aanvaring raakten twee Nederlandse loodsen lichtgewond, ze ondervonden hinder aan hun rug en werden preventief afgevoerd naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis in Brugge.

De loodsboot ligt al terug in Oostende. De tanker, die geen lading had, ligt op de zandbank Westhinder. De tanker was op weg naar het droogdok in Sluiskil.