Aanvragen voor rijlessen stromen binnen

Vanaf maandag mogen rijscholen in principe weer praktijkles geven, al is het nog even wachten op de publicatie van een ministerieel besluit. Intussen stromen de aanvragen voor een rijopleiding binnen.

Rijscholen mogen na twee en een halve maand weer open vanaf maandag. Dat is de enige versoepeling die uit het overlegcomité van gisteren gekomen is. De beslissing om de rijscholen opnieuw te openen is voornamelijk genomen vanuit economisch oogpunt. Mensen hebben hun rijbewijs nodig om hun job te kunnen uitoefenen en om de logistiek draaiende te houden.

Lange wachttijden

In de zes maanden dat er wel praktische rijlessen waren, van juni tot november, is geen enkele coronabesmetting vastgesteld in de sector van de rijscholen. Sinds het nieuws van de heropstart stromen de telefoons en mails van kandidaat-bestuurders binnen en dat betekent dat de wachttijden wel eens lang kunnen zijn.