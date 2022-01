Aanvriezende mist: problemen met kusttram opgelost

Het was vanmorgen uitkijken voor gladde wegen, door de aanvriezende mist. Er waren ook problemen met de kusttram en het treinverkeer.

Vooral in het westen van onze provincie is deze dinsdag begonnen met temperaturen onder het vriespunt. De mist vroor hier en daar ook aan op de weg, en dat zorgde voor een glad wegdek.

Ook het openbaar vervoer had problemen. Zo waren delen van de stroomkabels van de kusttram bevroren. Tussen De Panne en Nieuwpoort en Blankenberge en De Haan reed de kusttram niet. De Lijn zette vervangbussen in.

#Verstoring Kusttram in beide richtingen#DePanne #Knokke #Oostende

Wegens weersomstandigheden is het tramverkeer aan de kust ernstig verstoord

Bussen worden ingezet#DeLijn — De Lijn (@delijn) January 18, 2022

Rond half elf vanmorgen waren de problemen met de kusttram opgelost, en kon de normale dienstverlening hernemen.

Einde #Verstoring Kusttram in beide richtingen#DePanne #Knokke #Oostende

Wegens weersomstandigheden is het tramverkeer aan de kust verstoord

Opnieuw normale reisweg

Bedankt voor uw begrip!#DeLijn

https://t.co/GpgIh6X7RO — De Lijn (@delijn) January 18, 2022

Ook met de trein waren er problemen, tussen Zedelgem en Lichtervelde. Het treinverkeer moest daar over één spoor en dat zorgde voor vertragingen, aan het begin van de ochtendspits. In Blankenberge stond een trein in panne.