Aanzienlijke vissterfte in Nieuwpoort

Het water ziet er groen van de eendenkroos en talrijke vissen drijven er tussen of happen nog naar lucht. Eendenkroos is een drijvende waterplantensoort die vooral voorkomt in stilstaande of traag stromende wateren bij warm weer. Eendenkroos op zich is ongevaarlijk, niet giftig en houdt geen enkel risico in voor mens of dier. Maar op termijn kan het wel problemen veroorzaken wanneer het gehele wateroppervlak ingenomen is, zodat geen licht meer doorgelaten wordt.

De brandweer spuit hier en daar vers water op het groene wateroppervlak. In het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort drijven sinds deze morgen ook heel wat dode vissen die door de brandweer worden verwijderd.

