Aardappeloogst valt tegen: prijzen historisch hoog

Dit jaar zijn er heel wat minder vroege aardappelen. Normaal is de opbrengst 40 ton per hectare, maar nu halen sommige percelen amper de helft. Door het koude en droge voorjaar werden de gewassen later dan normaal aangeplant, maar ook de regen van de laatste weken kan de oogst niet redden. Het rooien op het veld verloopt nu zelfs moeizamer door de modder. “Door de regen van de laatste dagen, weken verloopt alles zeer moeizaam. De machines rijden trager dan voorzien waardoor alles veel trager verloopt dan gepland”, vertelt Stijn De Pourcq, oogstmanager Warnez Potatoes.

Geen daling van de aardappelprijs

Experts verwachten dan ook niet onmiddellijk een daling van de aardappelprijs, die nu al historisch hoog is. “We zien dat er heel veel vraag is, maar het aanbod is er momenteel nog niet. Daarvoor moeten we even wachten dat er meer wordt gerooid. Maar de tendens is toch dat de prijs hoger zal blijven liggen”, besluit Christophe De Loore, verkoopsmanager Warnez Potatoes.