Aardappeltelers snakken naar elke druppel regen

Het is vijf voor twaalf voor de aardappeloogst in West-Vlaanderen.

Dat is slecht nieuws want bijna één op drie van alle Belgische aardappelen worden bij ons gekweekt. De opbrengst van de vroege aardappelen valt nog goed mee, maar volgende week wordt alweer geen regen voorspeld en gaan de temperaturen wellicht met een ruk de hoogte in. Hoewel de situatie nog niet dramatisch is, is elke regendruppel de komende dagen van levensbelang. Het zijn vooral de aardappelen die tussen eind juli en september geoogst worden, waar landbouwers zich zorgen over maken.

Geen regen: onvoloende tonnages

Het is voor het zoveelste jaar op rij te droog. Landbouwers snakken naar regen, en naar een normale zomer. Want als het de komende dagen niet regent, zullen de beloofde tonnages per hectare nooit gehaald worden. Het oppompverbod en bijhorende controles met helikopters maken het er niet makkelijker op.