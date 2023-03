Aardappelverwerker lokt sollicitanten met gratis tattoos

De tattoos zijn geïnspireerd op aardappelen of frietjes, producten waar het aardappelverwerkingsbedrijf in gespecialiseerd is. Er is keuze tussen 85 kleine afbeeldingen. Van een aardappel tot een puntzakje met een kwak frietsaus, het aanbod is ruim.

Voor jong en oud

Tattoos zijn er voor zowel jonge als iets oudere sollicitanten. "Ik ben Agristo dankbaar, omdat ik hier nog op 53-jarige leeftijd een vast contract kreeg. Gezien mijn leeftijd is dat niet zo evident. Eind oktober ga ik al met pensioen", vertelt Geert Vervaecke.

Discrete plaats

Een tatoeage kan bijvoorbeeld op de armen of op de borstkas. Sollicitant Quincy Edgerton geeft toch de voorkeur om een tatoeage op zijn mooiste lichaamsdeel te laten plaatsen. "Het is op een iets discretere plaats: mijn achterwerk. Dat leek mij een leuke plaats om een keer iets aparts te doen."

Wie op zoek is naar een job en intussen een gratis tatoeage wil, kan nog langs gaan op donderdag en op vrijdag.