Aardbeientelers zoeken hulp voor de pluk

Bij aardbeienteler Johan Pattyn uit Ardooie is een Poolse werknemer volop aardbeien aan het planten. Straks starten ze ook met plukken. Daarvoor kunnen ze normaal rekenen op extra werknemers uit Bulgarije, Roemenië en Polen maar door de crisis kunnen of willen ze niet naar België komen.

Bij Aardbeien Van Overbeke in Waregem zijn ze vandaag gestart met plukken. Het familiebedrijf verwacht niet meteen dat ze handen tekort zullen komen voor de pluk. Vader en dochter werken nu volop in de zaak en ook de oma helpt graag mee. Het seizoen start goed, ondanks de coronacrisis, want de honger naar aardbeien is groot.

In het hoogseizoen wordt ongeveer de helft van de aardbeien uitgevoerd. Als dat straks niet kan omwille van de crisis, dan dreigen de prijzen te kelderen. Maar eerst is het zaak voor de 130 West-Vlaamse telers om voldoende plukkers te vinden.

