Aartsbisschop De Kesel opgeroepen als getuige bij moordproces

Aartsbisschop Jozef De Kesel moet begin volgend jaar getuigen op het assisenproces van Ivo Poppe, dat is de gewezen diaken van Wevelgem. Poppe moet zich verantwoorden voor het ombrengen van zeker tien patiënten van een ziekenhuis in Menen, onder wie zijn eigen moeder.

De Kesel was bisschop van Brugge toen de zaak in 2014 aan het licht kwam, en heeft de diaken ook ontslagen. Zijn advocaat vermoedt dat hij een nuttige verklaring kan afleggen in de zaak.

Ook het ziekenhuis van Menen stelt zich burgerlijke partij. Aanvankelijk was sprake van zeker 48 patiënten die in verdachte omstandigheden gestorven zijn, door ondermeer insuline-inspuitingen en verstikking met kussen. De diaken zelf beweert dat hij de mensen enkel uit hun lijden wou verlossen. De man zit nu bijna drie en een half jaar in voorhechtenis en strijdt momenteel tegen kanker.

Het proces wordt de voorlopig laatste assisenzaak in West-Vlaanderen, waarbij 12 juryleden mee helpen beslissen over de schuld en strafmaat. Ivo Poppe riskeert een levenslange opsluiting, het proces ten gronde start op 22 januari volgend jaar.

