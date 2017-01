Horeca Vlaanderen raadt cafébazen aan om de prijsverhoging zo snel mogelijk door te rekenen aan de klant.

Volgens AB InBev is het van september 2015 geleden dat het bedrijf de bierprijs verhoogde. "Dat is nodig om langetermijninvesteringen in de Belgische markt te financieren", luidt het.

Het is nog niet duidelijk of ook andere brouwers de prijs van hun pils zullen verhogen. Het verleden leert wel dat zij meestal volgen.