ABC-gebouw verwelkomt cruisetoeristen in Zeebrugge

Het cruisegebouw is 38 meter hoog en heeft een grondoppervlakte van 9.000 vierkante meter. Beneden is er een onthaal en incheckbalie en een shop. Op de eerste verdieping is er een evenementen- en loungeruimte. Verdiepingen drie, vier en vijf, zijn kantoorgebouwen voor bouwgroep Artes. Op de bovenste verdiepingen is er een restaurant en een bezoekerscentrum waar iedereen op een interactieve kennis kan maken met de activiteiten van de haven van Zeebrugge.

Met het nieuwe gebouw wil Zeebrugge nog meer cruiseschepen aantrekken en moet de haven ook een uitvalsbasis worden voor nieuwe vertrekken.