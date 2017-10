Abdijkaai en Spinnerijkaai worden fietsstraten

Dit jaagpad vormt een belangrijke fietsverbinding tussen Stasegem, Zwevegem en Sint-Lodewijk en de jaagpaden langs de Leie in Kortrijk. De Abdijkaai en Spinnerijkaai vormen een ‘missing link’ tussen dit nieuwe jaagpad en de jaagpaden langs de Leie. Het stadsbestuur richt daarom de Abdijkaai en een deel van de Spinnerijkaai in als fietsstraat.

Schepen van Mobiliteit, Axel Weydts: “Fietsstraten zijn goede oplossingen om fietsers ruimte te geven in straten waar er geen plek genoeg is voor fietspaden. Door deze straten in te richten als fietsstraten, werken we een belangrijke missing link weg tussen volledig vrijliggende fietsinfrastructuur."