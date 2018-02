ABS treedt toe tot statiegeldalliantie

Het Algemeen Boerensyndicaat wil dat overheid snel werk maakt op de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Het zwerfvuil is een ernstig probleem voor de veehouderij.

De runderen krijgen via het voeder stukjes blik binnen en dat zorgt voor ernstige problemen. Daarom beslist het Algemeen Boerensyndicaat om toe te treden tot de statiegeldalliantie.

In de magen van de dieren veroorzaken stukjes glas en blik letsels, zogenaamde "scherp-ins". Zo'n letsel kan leiden tot een verminderde melkproductie, ziekte en soms tot sterfte van het dier. Een masterstudent Economie aan Universiteit Wageningen berekende, in opdracht van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux, voor het eerst de financiële impact van zwerfafval op de veehouderij.

Campagne Boerenbond

De Boerenbond en afdelingen van de Landelijke Gilden in West-Vlaanderen plaatsten vorig jaar meer dan 1.500 bermbordjes langs West-Vlaamse akker- en weideranden. Daarop stond een foto van een landbouwer met een duidelijke oproep : ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’ . Of een bordje met koeien met als slogan :‘Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’. In 2018 komt er een vervolg op de bordenactie.

