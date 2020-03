ABS vraagt tijdelijke werklozen te mogen inzetten voor de oogst

In de land- en tuinbouwsector is er dringend nood aan helpende handen. Die noodkreet lanceert het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). De sector vraagt dat de vele tijdelijk werklozen ingezet kunnen worden.

De sector zit met de handen in het haar omdat veel seizoensarbeiders - meestal uit Polen - uit schrik voor het coronavirus niet naar België komen of terug naar huis gaan. Dat maakt dat er een groot tekort is aan werkkrachten. "De situatie is zeer dringend", aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

Concreet moeten dringend asperges worden geoogst en tomaten en aardbeien worden geplukt. Daarom vragen de land- en tuinbouwers om de vele Belgen die in tijdelijke werkloosheid belanden, te mogen inzetten als tijdelijke arbeidskrachten. "Administratief is dat vandaag onmogelijk. We vragen dat dit kan, met behoud van uitkering", legt Vandamme uit.

Andere mogelijke werkkrachten waar de sector aan denkt zijn de vele (oudere) scholieren die vandaag thuis zitten, en ook vluchtelingen die in de asielcentra op erkenning wachten.