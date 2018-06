ABS wijst politici nogmaals op dierenleed door zwerfvuil

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) schakelt een versnelling hoger in zijn eis naar de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

Het doet dat met een campagnebeeld van een bloedende koe die voor veel sterfgevallen staat bij runderen die restjes van dat afval hebben binnengekregen via hun voedsel. "Een overduidelijke meerderheid van de Belgen wil statiegeld op plastic flessen en blikjes. Nochtans blijven bepaalde politieke partijen heel wazig over dit onderwerp en spreken er zich tot nu toe niet positief over uit", zegt het ABS.

Kosten

In Vlaanderen worden jaarlijks 5.000 tot 6.000 koeien ziek door zwerfafval, op een totale landelijke populatie van 1,3 miljoen runderen. De behandeling van zieke koeien, de verminderde productie en het overlijden van koeien jagen de veehouders op kosten. Ze spenderen ook werktijd aan het opruimen van het land, om te pogen te vermijden dat koeien stukjes zwerfafval binnen krijgen. Onderzoek schat de totale economische kost voor de volledige Vlaamse veehouderijsector jaarlijks in op 4,5 tot 6,8 miljoen.