Absurde humor troef in nieuwste Kama & Herr Seele

Dat hebben ze gisteravond nog maar eens getoond op de West-Vlaamse première van hun nieuwe voorstelling in Kuurne. Met “The Return of the Comeback” staat het duo na vele jaren nog eens samen op de planken. En dat geeft vonken.

“De Return of the Comeback” is geen gepolijste voorstelling, als iemand dat al zou verwachten, maar het is een meesterlijk spel van absurde humor. "Mensen hebben dat soort humor nodig. Het is eigenlijk geen satire, maar we leven al in heel absurde tijden", zeggen ze. Kamagurka en Herr Seele spelen de komende maanden zo’n 100 voorstellingen, onder andere in Waregem en Izegem in april.