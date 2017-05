Absynthe Minded terug van weggeweest

Het is van 2012 en het album 'As it ever was' geleden dat Absynthe Minded nog nieuwe muziek uitbracht.

Na lang wachten is er nu 'The Execution', de voorloper van het gloednieuw album ‘Jungle Eyes’ dat de band uitbrengt in oktober. Bert Ostyn: “The Execution" betreft een innerlijke tweestrijd die gaat over het al dan niet moeten kunnen incasseren. En de uitvoering van die tweestrijd, de beslechting, die is nooit gebeurd want het was klaarblijkelijk niet mogelijk. Maar je gaat sowieso door.”

In de video van ‘The Execution’ wekken drie jonge helden een oerkracht op die werkelijk de wereld verandert. Tegelijkertijd wordt de vraag opgeworpen of dat wel mogelijk is. Absynthe Minded heeft met Bert Ostyn, Sergej Van Bouwel, Simon Segers, Toon Vlerick en Wouter Vlaeminck een nieuwe bezetting. De band gaat in het najaar op clubtournee.