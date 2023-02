ABVV met winkelkar door Kortrijk: hierover gaat vakbondsactie vandaag

De vakbond wil onder meer dat de energieprijzen worden geblokkeerd. "Als dit niet kan in Europa, dan maar op nationaal niveau", klinkt het. Ook pleit de organisatie voor een uitgebreid en blijvend sociaal tarief en premies zolang de facturen onbetaalbaar zijn. Daarnaast moeten de investeringen in hernieuwbare energie en energierenovatie worden opgevoerd en moeten energieleveranciers worden verplicht om het voordeligste energietarief aan te bieden en te communiceren, klinkt het.

Om de koopkracht van de gezinnen te versterken wil het ABVV dat er gewerkt wordt aan eerlijke belastingen, met onder andere meer nettoloon voor de kleinere verdieners en een belasting op grote vermogens. De fiscale hervorming moet volgens de vakbond worden gebruikt om de openbare diensten te herfinancieren.

Met winkelkar door Kortrijk

De acties van 14 februari worden verspreid over de verschillende provincies. In onze provincie zijn er pamfletacties in bedrijven en op publieke plaatsen. Militanten trekken onder de slogan "Bedankt, automatische index!" met een gevulde winkelkar door Kortrijk.

Hinder voor bus en kusttram

De vakbondsacties hebben alvast gevolgen voor de dienstverlening van De Lijn. Wellicht slechts zes op tien van de bussen en kusttrams rijdt vandaag uit. De Lijn raadt aan om de app te bekijken voor de laatste info. Bij de NMBS verwachten ze geen hinder.