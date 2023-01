Academie voor Muziek en Woord bestaat 100 jaar: Jef Neve viert mee

De Academie voor Muziek en Woord in Menen bestaat 100 jaar, en niemand minder dan pianist Jef Neve is die verjaardag mee komen vieren.

Geen toeval, want Neve is niet alleen muzikant en componist, hij schrijft ook lesmuziek voor leerlingen. En op die manier leiden ze ook in Menen jonge pianisten op. Zij mochten gisteravond aan Jef Neve tonen wat ze al kunnen. Een bijzonder moment.

"De grootste uitdaging is, hoe klein een werk ook is voor beginners, om daar toch geïnspireerde muziek voor te schrijven. Het mag niet klinken als een oefening. Het moet meteen een liedje zijn, iets wat mooi klinkt, iets wat je graag gaat spelen ook", klinkt het bij Jef Neve.

De muziekacademie van Menen bestaat 100 jaar en 1200 leerlingen volgen er muziekles, waaronder ook in de vestigingen in Wevelgem en Wervik.