Academiejaar Kulak gestart met iets minder 18-jarigen

Er zijn wel verschillen, het aantal studenten geneeskunde stijgt bijvoorbeeld wel, de daling zit vooral bij de richtingen wetenschap en technologie. Vicerector Piet Desmet maakt zich daar hoe dan ook geen zorgen over, aangezien de denataliteit in die groep enorm speelt. 18 jaar geleden was het geboortecijfer dus heel laag. En door de coronapandemie konden er dit jaar geen rondleidingen op de campus plaatsvinden, ook dat speelt mee. (lees verder onder de foto)

Het aantal studenten ‘levenslang leren' (bijvoorbeeld een postgraduaatsopleiding, een bijscholing met een korte training, een opleiding in afstandsonderwijs,….) is dan weer enorm toegenomen, dat gaat van 10.000 naar 11.500 studenten. Alles samen zijn de campussen van Brugge en Kortrijk daardoor goed voor zo’n 13.500 studenten.