Academiejaar West-Vlaamse campussen KU Leuven geopend

Na de KU Leuven is vandaag ook het academiejaar in de campussen van Kortrijk en Brugge officieel geopend.

De universiteitscampus in Kortrijk telt dit jaar 612 nieuwe studenten, wat gezien de denataliteit een goed cijfer is. Opvallend in Kortrijk is wel dat rechten wat minder aantrekt, maar de universiteit wijst erop dat die richting vijf jaar lang fors gestegen is.

En ook de campus in Brugge trekt blijkbaar veel nieuwe studenten aan, 164 eerstejaars. Industriële wetenschappen boomt daar.

De nieuwe vice-rector Piet Desmet wil de banden tussen beide West-Vlaamse campussen verder aanhalen en samen de internationale kaart trekken. ”Wat betekent dat wij vooral willen inzetten op die mooie driehoek Londen, Parijs en Leuven. Toevallig ligt Kortrijk daar in het midden. Het is even ver sporen naar elk van die plaatsen. Wij brengen topprofs van die locaties naar Brugge en Kortrijk en wij gaan daar naar toe.”