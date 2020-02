Accent Business wordt Westwing Park

Het heet voortaan het Westwing Park. Op het park zijn er nu een 50-tal bedrijven actief en werken er zo’n 1.000 mensen. In het najaar starten ook de bouwwerken van een torengebouw met 13 verdiepingen. De toren zal 57 meter hoog zijn en telt 14.500 vierkante meter kantoorruimte. En er zullen ook heel wat gemeenschappelijke voorzieningen zijn op de gelijkvloerse verdieping.

Nieuw stadsdeel

Westwing Park ligt vlakbij de snelweg Brugge-Kortrijk en is in zo’n 20 jaar tijd uitgegroeid tot een heus dorp met een tiental kantoorgebouwen en een hotel. "Het is een kruispunt dat alleen maar in omvang toeneemt", zegt Joris Claeys van Cennini Holding. "De nieuwe campus AZ Delta gaat binnenkort open. Ook aan de overkant hebben we ambitieuze buren met Skyline Communications. Het wordt bijna een nieuw stadsdeel in de nieuwe agglomeratie Roeselare-Izegem".