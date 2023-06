Het account van de Blankenbergse youtuber Acid is tijdelijk geschorst. Dat doet youtube zelf nadat Acid een video had gepubliceerd met namen en foto's van enkele Reuzegommers.

Acid vindt dat de leden van studentenclub Reuzegom met een werkstraf onvoldoende gestraft zijn voor de dood van Sanda Dia. Hij plaatste gisterenavond zelf enkele namen en foto's van leden van de studentenclub in een video, die al 200.000 keer bekeken is. De video is nu offline. Acid kan ook zelf niets meer publiceren. Youtube noemt wat hij deed "intimidatie en cyberpesten". Ook de advocaten van de Reuzegommers maakten al hun beklag.