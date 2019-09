Achille Margo is z'n uurrecord kwijt

Achille Margo uit Lauwe (foto) is niet langer Belgisch uurrecordhouder in de categorie 80+.

Jef Geerts (80) uit Minderhout deed op de wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent een stuk beter. Geerts reed 33,750 meter in een uur. Hij verbrak daarmee het record van Achille Margo (84) met 2,5 kilometer. Het werelduurrecord staat op naam van de Canadees Giuseppe Marinoni, hij haalde iets meer dan 39km in een uur.

