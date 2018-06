Acht gemeenten stellen samen daad voor klimaat

Ze wisselen ideeën uit om de CO2 uitstoot in hun gemeente terug te dringen en de bewoners naar hernieuwbare energie te leiden. Op eigen houtje wordt het moeilijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Samen is de kans veel groter. De acht gemeenten liggen in het midden van West-Vlaanderen. Het gaat om de gemeenten Wingene, Lichtervelde, Ingelmunster, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede en Tielt.

WVI

"Er zijn geen boetes als we het niet halen, maar we proberen toch samen de krachten bundelen om onze inwoners en ook wijzelf als voorbeeld deze doelstelling te halen", zegt burgemeester Greet De Roo van Ruiselede. Wingene bijvoorbeeld dringt er bij zijn bewoners op aan om de fiets te nemen voor korte verplaatsingen en legt ook fietsstraten aan. In Tielt gaan ze dan weer versneld over naar ledverlichting. De West-Vlaamse Intercommunale WVI coördineert de nieuwe klimaatcampagne.