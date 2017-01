Acht gewonden bij twee ongevallen op de E40

Zondagavond zijn twee zware ongevallen gebeurd op de autosnelweg E40 in Veurne en Adinkerke in de richting van Jabbeke.

In Adinkerke waren bij een zwaar ongeval twee wagens betrokken. Ziekenwagens, brandweer en de MUG-dienst van het ziekenhuis van Veurne kwamen ter plaatse. Bij dit ongeval vielen uiteindelijk vier gewonden. Later op de avond verloor een bestuurder van een BMW met Engelse nummerplaat de controle over zijn voertuig en belandde naast de autosnelweg in de gracht. Dat ongeval gebeurde op het grondgebied van Veurne.

De brandweer werd opgeroepen voor een ongeval met geknelde personen omdat de wagen op zijn dak in de sloot lag. Hier vielen opnieuw vier gewonden die naar het ziekenhuis werden overgebracht. De weg lag er waterglad bij en het regende hard.