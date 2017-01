Acht huizen geëvacueerd door brand

Het vuur ontstond rond 22 uur in een loods, en sloeg daarna over op een aanpalende woning.Omdat de hulpdiensten eerst niet wisten wat in de loods lag opgeslagen, werden acht huizen in de straat geëvacueerd. Ze werden opgevangen in de brandweerkazerne van Marke.

Bij de brand raakte niemand gewond, maar de schade aan één woning is erg groot. De vlammen sloegen door verschillende ramen en het dak. De aanpalende woningen liepen enkel wat rookschade op. Door de brand was een deel van de dorpskern van Marke afgesloten voor verkeer.