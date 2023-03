Acht jaar cel gevorderd voor smokkel van 75 kilogram cocaïne

In een container in de haven van Zeebrugge werd maar liefst 75 kilogram cocaïne ontdekt. Het openbaar ministerie eiste acht jaar effectieve gevangenisstraf.

De douane ontdekte de drugs op 8 januari 2021 in een container in de haven van Zeebrugge. De cocaïne met een straatwaarde van een kleine vier miljoen euro zat verstopt in een lading maniok. Ter plaatse kon een vrachtwagenchauffeur uit Kortemark opgepakt worden. Gregory F. (29) moest immers de bewuste container ophalen in Zeebrugge.

De vrachtwagenchauffeur verklaarde dat hij in opdracht van de plusopa van zijn vriendin handelde. Louis V. (69) ontkent echter met klem elke betrokkenheid bij de feiten. Ook Adolph Z. en drie transportfirma's moesten zich maandagochtend verantwoorden voor hun aandeel in de zaak. Z. zou die bewuste dag een oogje in het zeil gehouden hebben in Zeebrugge, maar betwist eveneens zijn rol in de drugssmokkel.

Procureur Frank Demeester vorderde acht jaar cel voor de vermoedelijke spilfiguur in het dossier. Volgens het OM zou de zestiger meerdere smokkels opgezet hebben. Adolph Z. en Gregory F. hangt voor hun aandeel respectievelijk vijf en vier jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

De verdediging van beide Nederlandse beklaagden vroeg de vrijspraak. Meester Bram Elyn wierp op dat zijn cliënt inderdaad fruit invoerde vanuit Zuid-Amerika, maar nooit via Zeebrugge. Met de container maniok vanuit Costa Rica heeft V. naar eigen zeggen dan ook niets te maken. Ook voor Z. werd de vrijspraak gevraagd. De raadsman van Gregory F. vroeg dan weer om de zaak kort uit te stellen, maar daar gingen de rechters niet op in.

De rechtbank doet uitspraak op 17 april.