Acht jaar cel voor gijzeling in Brugse gevangenis

Een 31-jarige Kosovaar is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot acht jaar effectieve gevangenisstraf voor een gijzeling in de gevangenis van Brugge.

Faton S. (30) gebruikte in februari 2021 een zelfgemaakt steekwapen om een vrouwelijke cipier urenlang te gijzelen. Dat deed hij om een vrijlating te eisen van zijn broer en zijn vader, die in andere gevangenissen zitten. Voor zichzelf eiste hij een helikopter. Na uitgebreide onderhandelingen gaf de Kosovaar zich uiteindelijk over. De cipier kwam er met de schrik vanaf.

Het openbaar ministerie had vijftien jaar cel gevorderd. De beklaagde zit momenteel al 22 jaar cel uit voor zijn betrokkenheid bij een moord.

