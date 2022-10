Acht jaar cel voor moordpoging op ex-schoonvader

Samuel C. ging het slachtoffer in diens woning in Torhout met een honkbalknuppel te lijf. Een vermeende abortus was naar eigen zeggen het motief.

Met een kleine aanloop beukte de beklaagde op 29 oktober 2021 de voordeur van de woning van zijn ex-schoonvader in. De brandweer kwam de schade herstellen, maar diezelfde nacht drong Samuel C. op dezelfde manier opnieuw de woning van het slachtoffer binnen. Deze keer kreeg de vijftiger rake klappen met een baseballknuppel te verwerken. Een uithaal met een keukenmes wist hij met zijn hand af te weren. Ten slotte greep C. zijn ex-schoonvader ook nog bij de keel.

In zijn eerste verhoor weigerde de beklaagde uitleg te geven over zijn motief. Later verklaarde hij dat zijn ex-vriendin indertijd door haar vader gedwongen werd om abortus te plegen. Het koppel woonde toen nochtans in Australië, waar de dochter van het slachtoffer op het moment van de feiten nog steeds verbleef. "Het was uit wrok en verdriet voor de kindje, maar ik ga er verder niets over zeggen", bleef C. vaag op de zitting. Volgens de vrouw in kwestie en haar omgeving was van een zwangerschap überhaupt nooit sprake.

De verdediging vroeg tevergeefs om de moordpoging te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. Volgens meester Pieterjan Dens had zijn cliënt geen plan of geen intentie om het slachtoffer van het leven te beroven. Er werd zonder succes aangestuurd op een straf met uitstel en gekoppeld aan voorwaarden. Het openbaar ministerie had een strenge bestraffing gevorderd, eventueel deels met probatievoorwaarden.

