Acht maanden cel gevorderd voor klap aan zwakbegaafde jongen

A.H. deelde aan het station van Brugge een klap uit aan een 18-jarige zwakbegaafde jongen. Het openbaar ministerie vorderde acht maanden effectieve gevangenisstraf.

Op 10 maart 2019 wandelde het slachtoffer over het stationsplein in Brugge. Uit het niets kreeg de jongeman een slag van de beklaagde. H. verklaarde dat het hem niet aanstond hoe het slachtoffer naar hem keek. Volgens de burgerlijke partij is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk van het incident. Door het incident zou ook zijn epilepsie mogelijk erger geworden zijn.

Het openbaar ministerie benadrukte dat A.H. pas op 28 februari 2019 was vrijgelaten na 58 maanden gevangenisstraf voor drugsfeiten en diefstallen. Bij zijn arrestatie bleek hij ook een vouwmes met slot op zak te hebben. In juni 2020 werd hij aangetroffen in het bezit van een loodjespistool. Bovendien zijn er volgens de procureur tegen de man ook nog nieuwe dossiers hangende voor diefstallen.

De verdediging pleitte dat de beklaagde sinds 1 december opgenomen is in een centrum voor drugsverslaafden. Meester Stijn Roels stuurde dus aan op een straf met voorwaarden, omdat H. deze keer echt aan zijn probleem wil werken.

De zaak wordt voortgezet op 8 februari. De rechter wil immers zicht krijgen op het verloop van de residentiële opname en van een eerdere voorwaardelijke straf. Het is ook de bedoeling dat de beklaagde op de volgende zitting zelf aanwezig kan zijn.