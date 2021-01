Acht maanden met uitstel en monsterboetes voor illegale sigarettenfabriek

Elf Wit-Russen en een Litouwer zijn door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld voor hun rol in een illegale sigarettenfabriek in Koksijde. Bovendien werden in een opslagplaats in Veurne bijna vier miljoen namaaksigaretten aangetroffen.

De beklaagden kregen elk acht maanden gevangenisstraf met uitstel en ruim 16 miljoen euro boete, waarvan bijna 1,2 miljoen effectief.

De gloednieuwe productielijn voor de illegale aanmaak van sigaretten werd op 3 december opgerold in een loods in Wulpen, een deelgemeente van Koksijde. De illegale sigarettenfabriek beschikte ook over een verpakkingsmachine, een versnijdingslijn en een afzuigsysteem. Ter plaatse werden onder andere ruim 16.000 kilogram versneden tabak en 50.000 namaaksigaretten van het merk Mayfair ontdekt. In een opslagplaats in de Veurnse deelgemeente Bulskamp werden ten slotte 3.916.000 namaaksigaretten van het merk Richmond in beslag genomen.

Bij de tussenkomst in Wulpen werden twaalf verdachten aangetroffen. Drie mogelijke betrokkenen waren volgens de FOD Financiën effectief aan het werk, terwijl drie anderen boven lagen te slapen. Elf Wit-Russen en een 53-jarige Litouwer werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Op hun proces riskeerden ze allemaal vier maanden tot vijf jaar effectieve celstraf. Bovendien werden geldboetes van 16 tot 32 miljoen euro gevorderd. De FOD vroeg ook de betaling van ruim 3,2 miljoen euro ontdoken accijnzen.

"Enkel bouwvakkers"

Alle beklaagden beweerden dat ze in de bewuste loods enkel als bouwvakkers ingeschakeld werden. Volgens de verdediging hadden ze bijvoorbeeld ook zelf de bovenverdieping leefbaar gemaakt. Ook het heel beperkte onderzoek werd gehekeld. Zo zou de eigenaar eerder al gelinkt zijn aan dergelijke feiten, maar mocht hij na verhoor toch gewoon beschikken. Enkel Dzianis L. (36) verklaarde dat er inderdaad sigaretten vervaardigd werden. De beklaagde benadrukt echter dat hij enkel logistieke steun verleende, zonder van illegale praktijken op de hoogte te zijn. Bij zijn arrestatie was L. in het bezit van ruim 6.000 euro.

De rechter veroordeelde alle beklaagden tot acht maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Na een dikke maand mogen ze de gevangenis in principe dus vanavond verlaten. Alle beklaagden kregen wel de minimumboete opgelegd van ruim 16 miljoen euro, waarvan 15 miljoen met uitstel. Als ze hun boete niet betalen, hangt hen een vervangende gevangenisstraf van een maand boven het hoofd.

Vanmiddag moesten ook zes Polen zich voor grootschalige sigarettensmokkel verantwoorden. In een loods in de Ieperse deelgemeente Elverdinge werden op 15 december 4,5 miljoen sigaretten in beslag genomen. Momenteel wordt nog bijkomend onderzoek gevoerd, waardoor de zaak uitgesteld werd naar 24 maart. De verdediging zal via een verzoekschrift vragen om de beklaagden in afwachting van hun proces vrij te laten.

