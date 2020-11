Acht personen, waaronder enkele kinderen, afgevoerd na zwaar ongeval op Torhoutsesteenweg in Sint-Michiels

Op de kruising tussen de Torhoustesteenweg en de Zeeweg in Sint-Michiels heeft zaterdagmiddag een zware botsing tussen twee wagens plaatsgevonden. In totaal moesten acht personen, waaronder drie kleine kinderen, naar het ziekenhuis overgebracht worden.

