In de Kerkstraat in De Panne heeft de politie een vermoedelijke dief kunnen inrekenen.

Dat gebeurde na een achtervolging. Er zijn schoten gelost en de man raakte gewond. De man werd gevat nadat de ANPR-camera's op het grondgebied de nummerplaat van zijn wagen had herkend. Hij liep in het verleden al veroordelingen op voor diefstallen in warenhuizen. Een agent van de lokale politiezone merkte het voertuig op op een parking aan een warenhuis in Koksijde. Daarop reed de man naar De Panne nadat verschillende patrouilles hem achtervolgden.