Achtervolging op E17 eindigt met crash in Deerlijk: geen voorleidingen

De bestuurders van twee wagens met een Franse nummerplaat negeerden een politiecontrole in het Oost-Vlaamse De Pinte. Daarop zette de lokale politie de achtervolging in. Onderweg schoten ook patrouilles van de politiezones Mira en Gavers hun Oost-Vlaamse collega's te hulp.

Ter hoogte van de afrit van de E17 in Deerlijk reed een van de vluchtende wagens in op een politiecombi van zone Mira. Twee agenten raakten daarbij lichtgewond. Ook de vluchtende bestuurder liep verwondingen op. Het gaat om een 20-jarige Fransman. Hij zal vervolgd worden voor het verkeersongeval, maar hij kan momenteel niet gelinkt worden aan criminele feiten. De man werd niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Ook het tweede verdachte voertuig kon teruggevonden worden. De twee voertuigen waren samen gevlucht maar het tweede had een andere route genomen. Het tweede voertuig was leeg maar er werden drie Franse mannen in de omgeving opgepakt. Ze ontkenden echter dat zij in het voertuig zaten, en mochten na verhoor beschikken.