Achtervolging op E17 leidt tot arrestatie van 4 Fransen

Dinsdag vond omstreeks 16u een grijpdiefstal plaats in de Krekelheedstraat in Vichte. Een man was er de haag aan het snoeien toen z'n halskettingen werden afgerukt. De politie van de zone MIRA, die al ingelicht was door buurtbewoners kwam snel ter plaatse en zette de achtervolging in op het voertuig waarin 4 verdachten waren ingestapt. Na een geslaagde achtervolging met meerdere politieploegen kon het voertuig worden gestopt op de E17 richting Frankrijk, net voor de oprit richting de E403. De vier verdachten, allemaal afkomstig uit Frankrijk, werden gearresteerd en zijn ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter.