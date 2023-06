Acid: 'Ik heb niets misdaan, er komen nog video's aan'

Acid - echte naam Nathan Vandergunst - postte vorige week woensdag een video op zijn YouTube-platform waarin hij namen noemde van vier leden van Reuzegom. Twee onder hen waren beklaagde in het proces, de twee andere niet. Maar volgens Acid zijn zij wel betrokken bij het overlijden van Sanda Dia.

"Men zegt dat zij er niets mee te maken hebben, maar dat is niet zo", zegt Acid aan VTM. "Zij wisten wat er aan het gebeuren was, zijn op het idee gekomen om alle berichten te verwijderen. Ze zijn dus wél medeplichtig. ik heb geen seconde spijt dat ik mijn platform heb ingezet hiervoor."

Geen schrik

Ook volgens zijn advocaat heeft Acid geen fout gemaakt. "Als je daar je mening niet mag over geven, is er een probleem om lid te zijn van de Raad van Europa, om het Verdrag voor de Rechten van de Mens te respecteren", zegt Vansteenbrugge. "Wij hebben geen enkele schrik voor welke vordering dan ook, of die nu civielrechtelijk is of strafrechtelijk. Over de vorm van de video van mijn cliënt valt te twisten, maar niet over de inhoud. Hij heeft iets wakker gemaakt bij een groot deel van de bevolking."

Acid zei ook dat hij wellicht nog meer namen zou noemen. "Als de media wegkijken, kan je niet verwachten dat de bevolking dat ook doet", zegt hij. "Ik weet nog niet welke video ik donderdag, als ik weer toegang krijg tot mijn platform, als eerste ga posten, maar ik overweeg een vijfdelige reeks waarin ik alle namen van Reuzegommers bekendmaak."

Toch klacht?

De advocaten van de twee Reuzegommers die niet bij het proces betrokken waren, overwegen namens hun cliënten een klacht in te dienen. Acid zou volgens hen vervolgd kunnen worden voor laster en eerroof, elektronische belaging en cyberpesten.

Lees ook: