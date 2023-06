Acid laat weer van zich horen op YouTube

Youtuber Acid uit Blankenberge heeft een nieuwe video gepost. Zijn YouTube kanaal was een week geschorst nadat ie in een video namen van Reuzegommers had gelekt. Die stonden terecht in de zaak rond Sanda Dia, die overleed tijdens een studentendoop.

In zijn nieuwste video ‘het spijt me Reuzegom, sorry’, biedt de Blankenbergenaar allesbehalve zijn excuses aan. Hij is zelfs trots. Acid - Nathan Vandergunst, YouTuber: "Wat wij in gang hebben gezet met deze video is gek. Door mijn video wordt er eindelijk gepraat en gediscussieerd over het hele Reuzegom-gebeuren en alle vreselijke dingen die die Reuzegommers met Sanda Dia hebben gedaan.

Ook haalt hij opnieuw uit naar het gerecht, de media en de advocaten van de Reuzegommers. Maar, ergens toch een kleine sorry, omdat Acid foto's had gebruikt van bekende mensen die niets met de zaak te maken hebben. "Bart Tommelein van Oostende was heel boos omdat ik die foto hierin had gestoken. Het was puur ter illustratie. Bijna iedereen had dat door, maar die mensen zelf niet. Dus sorry dat ik jullie hierbij betrokken heb. Jullie hebben absoluut niets te maken met heel deze zaak."

Volgens Acid is er trouwens nog geen echte aanklacht tegen hem, toch is hij wat bang, zegt hij zelf, voor de juridische navolging. Zijn video is intussen al meer dan 300.000 keer bekeken.

