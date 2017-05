ACOD wil behoud van alle kazernes civiele bescherming

Enkele weken geleden viel daarover een politieke beslissing, maar volgens de vakbond is de veiligheid van de burger en de dienstverlening daarmee niet gegarandeerd.

"We stellen ons overigens vragen bij de beslissing van minister Jambon, gezien het gebrek aan eensgezindheid bij verschillende meerderheidspartijen daarrond", zegt federaal secretaris Gino Hoppe. "Bovendien vermeldt het regeerakkoord ook nergens dat er kazernes zouden moeten gesloten worden in het licht van de hervorming van de civiele bescherming". De ACOD is bereid om mee te werken aan de structurele inhoud van het voorgestelde hervormingsplan maar dan enkel met behoud van alle kazernes.