Acteur Rik Verheye wordt co-eigenaar van Sporting Hasselt

Het is een opmerkelijke overname, dat zeker: Knokkenaar en acteur Rik Verheye wordt samen met Sam Kerkhofs eigenaar van Sporting Hasselt uit de tweede amateurklasse. Kerkhofs is CEO van de Sporthouse Group.

RIk Verheye staat bekend als notoir Club-supporter. Die liefde zal hij nu dus moeten verdelen met aandacht voor zijn 'eigen club', Sporting Hasselt. De twee beseffen dat hun overname opmerkelijk is en posten dat ook zo op sociale media: "De club kwam enkele maanden geleden op onze radar. Wij zijn sindsdien alleen maar onder de indruk geraakt van het potentieel van deze mooie club en zijn ons hart verloren in het Stedelijk Sportstadion. Met volle goesting engageren wij ons om deze club op een gezonde en duurzame manier verder samen uit te bouwen. We zijn ons bewust van de vele risico’s en onderschatten onze opdracht niet. We zullen verder bouwen op de huidige werking en vol inzetten op de lokale verankering in Hasselt."