Acteur Ronn Moss speelt in zomerrevue Caals

De acteur uit de bekende tv-soap ‘Mooi en Meedogenloos’ speelt vanaf vrijdag mee in de nieuwe zomerrevue van komiek Luc Caals in kusttheater ’t Colisée in Blankenberge. En die heet heel toepasselijk: "De Bolle en the beautiful".

Caals ruilt in de zomer traditioneel Antwerpen voor onze kust en brengt er een zomerrevue. Vorig jaar was er even sprake dat Luc Caals toe zou zijn aan zijn laatste show in Blankenberge, maar dat sprak hij toen met klem tegen. Een belofte die hij met ‘Caals Dirigeert’ helemaal nakomt. De show wordt geregisseerd door Bruno Van Heystraeten die wat dat betreft niet aan zijn proefstuk toe is.